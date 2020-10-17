Археолог расскажет, что нашли в Меншиковском дворце и где можно находки увидеть
Казалось бы, стоит себе спокойно Меншиковский дворец, но незаметно для обывательского глаза там шла и идет активнейшая научная жизнь — ученые нашли больше 10 тысяч предметов. Что именно и откуда такое изобилие, расскажут 21 октября на бесплатной лекции «Археология Меншиковского дворца» в Маяковке. Можно прийти, можно смотреть трансляцию. 12+
В статусе музея Меншиковский дворец на Университетской набережной пребывает с 1981 года. Как напоминает сотрудник лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ Илья Федоров (лектор), большую часть своей жизни дворец был не княжеской резиденцией. В 1710-м начали строить, отделку интерьеров завершили только в 1727-м, и аккурат в тот год светлейшего князя сослали. Большую часть своей истории Меншиковский дворец был военным учебным заведением: тут обитал Кадетский корпус, затем Военно-политическое училище имени Энгельса. «Курсанты 1720–1940-х годов теряли, выкидывали, а порой и специально прятали во дворце и вокруг него вещи и документы», — рассказывает Илья Федоров. Ученый расскажет, что из потерянного было найдено и где это теперь можно увидеть.
Встречаемся 21 октября в отделе петербурговедения библиотеки Маяковского (наб. Фонтанки, 46). Начало в 19.00, приходите в масках. А можно слушать дома — на страничке библиотеки во «ВКонтакте».
Александра Шеромова