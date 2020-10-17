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17.10.2020 13:33
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Ученые «разберут на атомы» дешевую энергию, генную терапию и влияние соцсетей на реальные отношения

Бесплатный проект Информационного центра атомной энергии «Разберем на атомы» работать не прекращал, но 20 октября возвращается в офлайн, в кафе «Книги и кофе». Как всегда, будут три лектора из разных сфер: атомная энергетика, биомедицина и психология. Расскажут, как технологии изменят наше ближайшее будущее. 14+

Фото: pixabay.com

Ну относительно ближайшее. Вот огромный термоядерный реактор, пока экспериментальный (он должен дать нам почти нескончаемую и очень дешевую энергию), все еще не возвели. Никита Иванов, инженер-проектировщик «Атомпроекта» расскажет, что там стопорится и действительно ли получаемая энергия будет такой уж дешевой и нескончаемой. А также про реакторы четвертого поколения (и чем хороши) и атомные станции малой мощности. Молекулярный генетик Дмитрий Мадера — тот человек, который может компетентно рассуждать о недавней Нобелевке за редактирование генома. Дмитрий — владелец продукта генной терапии биотехкомпании BIOCAD. Расскажет, каких чудес от этой технологии ждать пока не стоит. Социальный психолог Лариса Марарица (СПбГУ, ВШЭ) поведает, поменяли ли соцсети реальные отношения людей и для чего конкретно хранятся большие данные.

Научное ток-шоу на тему «Апгрейд» пройдет 20 октября в кафе (ул. Гагаринская, 20). Начало в 19.30, обязательно приходим в масках-перчатках. Регистрация по ссылке.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com

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