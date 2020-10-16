Городское агентство по телевидению и радиовещанию избрало совет директоров. В него вошёл гендиректор Борис Петров
АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», собственником которого является Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, 16 октября избрало новый совет директоров компании — учредителя телеканала «Санкт-Петербург».
Как сообщается на сайте организации, в совет директоров вошли:
- Владимир Рябовол, глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ;
- Марина Мерцалова, представитель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ;
- Александр Жуков, представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
- Александр Якушев, представитель Комитета имущественных отношений
- Борис Петров, генеральный директор общества.
Отметим, что Борис Петров значится генеральным директором компании вопреки предположениям о его отставке, звучавшим в соцсетях.
12 октября в честь десятилетия телеканала «Санкт-Петербург» сотрудники телекомпании получили почётные грамоты от губернатора Александра Беглова за большой вклад в развитие средств массовой информации. В частности, награды удостоился гендиректор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Борис Петров, сообщала пресс-служба Смольного.