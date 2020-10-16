Дорожный ремонт и работы на коммуникациях внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга в ближайшие дни. В том числе будут перекрывать проезд по Малой Разночинной и Цветочной улицам и ограничивать по Суздальскому и Малому Сампсониевскому проспектам и дороге к аэропорту Пулково.



Как сообщает 16 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 17 октября по 14 ноября из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по дороге в аэропорт Пулково от Пулковского шоссе до аэропорта. Работы выполняет АО «ПО «Возрождение».