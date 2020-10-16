Проезд к аэропорту Пулково и Суздальский проспект — в списке ограничений из-за ремонта дороги
Дорожный ремонт и работы на коммуникациях внесут изменения в схему движения транспорта в нескольких районах Петербурга в ближайшие дни. В том числе будут перекрывать проезд по Малой Разночинной и Цветочной улицам и ограничивать по Суздальскому и Малому Сампсониевскому проспектам и дороге к аэропорту Пулково.
Как сообщает 16 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 17 октября по 14 ноября из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение транспорта по дороге в аэропорт Пулково от Пулковского шоссе до аэропорта. Работы выполняет АО «ПО «Возрождение».
С 19 октября по 17 декабря ограничат проезд по Дровяной улице от Рижского проспекта до набережной Обводного канала. ООО «МИДАС» будет прокладывать там электрокабель.
Также с 19 октября из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке инженерных сетей перекроют движение по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта до Малого проспекта П.С. Ограничения продлятся до 13 января 2021.
С 20 по 27 октября будет ограничен проезд по четной стороне Суздальского проспекта от улицы Симонова до Выборгского шоссе. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать там дорожное покрытие.
Работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке канализации с 20 октября по 4 ноября перекроют движение по Цветочной улице от Рощинской улицы до Иркутской улицы. Объезд предусмотрен по Рощинской улице, Люботинскоум проспекту и Иркутской улице.
Также с 20 по 31 октября из-за прокладки газопровода ограничат движение транспорта по Малому Сампсониевскому проспекту от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. Работы ведет ООО «СПб-ХДМ».