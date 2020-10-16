Пообещал вернуть детям наследство за 3 млн. Оперативник уголовного розыска задержан УФСБ за попытку мошенничества

Сотрудника ОРЧ, занимающегося имущественными преступлениями в области, взяли в Выборгском районе сотрудники УФСБ после того, как он получил муляж 3 миллионов. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба петербургского СК.



По версии ведомства, возбудившего уголовное дело по покушению на мошенничество, в феврале 2020 года он связался с доверителем женщины, которая подала заявление в районное управление полиции о мошенничестве. Мужчине он пообещал за 3 млн рублей решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, когда и к октябрю никаких движений по заявлению не произошло, доверенное лицо заявительницы обратилось в правоохранительные органы.

