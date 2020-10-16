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16.10.2020 18:47
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Пообещал вернуть детям наследство за 3 млн. Оперативник уголовного розыска задержан УФСБ за попытку мошенничества

Сотрудника ОРЧ, занимающегося имущественными преступлениями в области, взяли в Выборгском районе сотрудники УФСБ после того, как он получил муляж 3 миллионов. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба петербургского СК.

По версии ведомства, возбудившего уголовное дело по покушению на мошенничество, в феврале 2020 года он связался с доверителем женщины, которая подала заявление в районное управление полиции о мошенничестве. Мужчине он пообещал за 3 млн рублей решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, когда и к октябрю никаких движений по заявлению не произошло, доверенное лицо заявительницы обратилось в правоохранительные органы.

С оперативником Филипповым он встретился около 21 часа 15 октября у дома 9 по улице Николая Рубцова, где передал ему муляж крупной суммы. А в 21.20 полицейского уже вязали чекисты.

По данным «Фонтанки», Филиппов выходец из Выборгского УМВД, коллегами характеризуется как активный и положительный товарищ. При этом повлиять на решение вопроса с заявлением он взялся в Московском районе. Речь шла о том, что некие люди пытались лишить наследства — квартиры и другого имущества — детей заявительницы. Её доверителем выступал бывший боец ОМОНа.

Как отмечает СК, подозреваемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

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Комментарии (5)

Pastulat0
Абракадабра в полный рост.
Вбросили наследство в банку с пауками.
Кукла сыграла роль.
bombaleilo
Дело ясное, надо читать внимательно
Только непонятно как они познакомились
Омоновец первый или женщина с этим парнем
rumet
Писатель сего опуса, наверное, видит всю картинку ясно - но только рассказать внятно не может. Ни черта не понятно, кто такой "доверитель" женщины, детей которой непойми-кто лишил наследства от непойми-кого. И зачем "доверитель" от омона раскидывался куклами в 3 лимона - что бы что? Открыли дело в отношении... кого?
Похоже на ковидный бред.
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