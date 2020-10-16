Пообещал вернуть детям наследство за 3 млн. Оперативник уголовного розыска задержан УФСБ за попытку мошенничества
Сотрудника ОРЧ, занимающегося имущественными преступлениями в области, взяли в Выборгском районе сотрудники УФСБ после того, как он получил муляж 3 миллионов. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба петербургского СК.
По версии ведомства, возбудившего уголовное дело по покушению на мошенничество, в феврале 2020 года он связался с доверителем женщины, которая подала заявление в районное управление полиции о мошенничестве. Мужчине он пообещал за 3 млн рублей решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, когда и к октябрю никаких движений по заявлению не произошло, доверенное лицо заявительницы обратилось в правоохранительные органы.
С оперативником Филипповым он встретился около 21 часа 15 октября у дома 9 по улице Николая Рубцова, где передал ему муляж крупной суммы. А в 21.20 полицейского уже вязали чекисты.
По данным «Фонтанки», Филиппов выходец из Выборгского УМВД, коллегами характеризуется как активный и положительный товарищ. При этом повлиять на решение вопроса с заявлением он взялся в Московском районе. Речь шла о том, что некие люди пытались лишить наследства — квартиры и другого имущества — детей заявительницы. Её доверителем выступал бывший боец ОМОНа.
Как отмечает СК, подозреваемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.