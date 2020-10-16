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16.10.2020 16:37
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Прокуратура проверила жалобы жителей Охты на длительные отключения горячей воды. Энергетикам вынесли представление

Жалобы жильцов 10 многоквартирных домов в Красногвардейском районе привели прокуратуру в «Теплосеть». Во время гидравлических испытаний горячей воды в домах не было больше 14 дней.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 16 октября, жалобы касались испытаний, которые теплоэнергетическая компания проводила в июле и августе в районе. Тогда не только на срок больше двух недель жители оказались без горячего водоснабжения. Задержка иногда доходила до недели сверх объявленного.

В некоторых случаях речь шла о том, что после испытаний вода в кране была едва теплой, то есть шла по сниженным параметрам.

Прокуратура внесла в адрес организации представление, которое находится на рассмотрении.

«Фонтанка» запросила комментарий в «Телосети».

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Комментарии (1)

Василиска П
В Невском, на Дыбенко, пятый день нет отопления и горячей воды, зато когда было 20 градусов на улице, до батарей не дотронуться было.
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