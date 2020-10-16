Прокуратура проверила жалобы жителей Охты на длительные отключения горячей воды. Энергетикам вынесли представление
Жалобы жильцов 10 многоквартирных домов в Красногвардейском районе привели прокуратуру в «Теплосеть». Во время гидравлических испытаний горячей воды в домах не было больше 14 дней.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 16 октября, жалобы касались испытаний, которые теплоэнергетическая компания проводила в июле и августе в районе. Тогда не только на срок больше двух недель жители оказались без горячего водоснабжения. Задержка иногда доходила до недели сверх объявленного.
В некоторых случаях речь шла о том, что после испытаний вода в кране была едва теплой, то есть шла по сниженным параметрам.
Прокуратура внесла в адрес организации представление, которое находится на рассмотрении.
«Фонтанка» запросила комментарий в «Телосети».