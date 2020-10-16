В городских медцентрах устанавливают мемориальные доски медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока идёт установка, губернатор Александр Беглов принёс розы к стихийному мемориалу на Малой Садовой.



О том, что градоначальник почтил память медиков у народного мемориала, 16 октября сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор возложил цветы у стены памяти на Малой Садовой и отметил героизм работников. «Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них», — заявил Александр Беглов.