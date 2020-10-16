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16.10.2020 17:14
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Беглов пришёл к стихийному мемориалу медикам, умершим от коронавируса

В городских медцентрах устанавливают мемориальные доски медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока идёт установка, губернатор Александр Беглов принёс розы к стихийному мемориалу на Малой Садовой.

О том, что градоначальник почтил память медиков у народного мемориала, 16 октября сообщила пресс-служба Смольного. Губернатор возложил цветы у стены памяти на Малой Садовой и отметил героизм работников. «Эти врачи и медсестры — настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них», — заявил Александр Беглов.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

Мемориал в память о жертвах коронавируса среди медработников стихийно возник на строительном заборе, которым обнесен Дом радио. Там размещены фотографии умерших сотрудников, которых кратно больше, чем тех, чью смерть от ковида признал Смольный.

В начале августа в комздраве заявили, что фотографии перенесут с Малой Садовой. Возможным месторасположением назвали Музей гигиены, который расположен неподалеку, на Итальянской улице. Там подтвердили, что готовы принять снимки. В конце сентября губернатор сообщил, что стена останется на Малой Садовой до тех пор, пока в больницах не установят мемориальные доски с именами умерших медиков.

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Комментарии (5)

pregatus
Какой молодец! А может быть всё-таки о жителях города позаботиться - о тех, для кого коронавирус может быть смертельно опасным?
Annonym
НЕ Тут сравнение с Клоуном немного не совсем верно .

"все куклы запели «Польку-птичку», и представление смешалось. Хозяин кукольного театра и доктор кукольных наук, синьор Карабас Барабас, вмешался"

Ну вы поняли ...
gencon
Это значит, что компенсации медики и дальше будут получать с боем.
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