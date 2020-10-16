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16.10.2020 15:33
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В Берлине пить. Суд впервые отменил карантинный запрет барам работать по ночам

Комендантский час для баров и ресторанов Берлина отменил 16 октября административный суд столицы ФРГ. Его ввели неделю назад в рамках карантинных мер против коронавируса.

Запрет работать с 23 часов до 6 часов утра из-за роста заболеваемости COVID-19 оспорили 11 рестораторов. В качестве одного из обоснований, как пишет «Интерфакс», было то, что запрет не помешает молодежи собираться, вот только делать они будут это в местах, где санитарные правила не соблюдаются.

Суд посчитал, что комендантский час является чрезмерной мерой по сдерживанию эпидемии по сравнению с другими действиями. Он учел тот факт, что при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нет оснований считать, что посещение таких заведений ведет к росту заболеваемости.

Факты же говорят о том, что распространение коронавируса чаще происходит за счет частных или семейных вечеринок и религиозных церемоний.

Поэтому запрет, сделал вывод суд, необоснован и нарушает свободу рестораторов. После чего приостановил его действие.

В пятницу в Германии зафиксировали за сутки рекордный с лета прирост заболеваемости — 7 334 новых случая COVID-19, с начала пандемии всего выявили 348 557 заразившихся, 9734 из них умерли. Институт Роберта Коха предупредил, что зимой ситуация ухудшится.

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