В Берлине пить. Суд впервые отменил карантинный запрет барам работать по ночам

Комендантский час для баров и ресторанов Берлина отменил 16 октября административный суд столицы ФРГ. Его ввели неделю назад в рамках карантинных мер против коронавируса.



Запрет работать с 23 часов до 6 часов утра из-за роста заболеваемости COVID-19 оспорили 11 рестораторов. В качестве одного из обоснований, как пишет «Интерфакс», было то, что запрет не помешает молодежи собираться, вот только делать они будут это в местах, где санитарные правила не соблюдаются.



Суд посчитал, что комендантский час является чрезмерной мерой по сдерживанию эпидемии по сравнению с другими действиями. Он учел тот факт, что при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, нет оснований считать, что посещение таких заведений ведет к росту заболеваемости.

