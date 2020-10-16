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16.10.2020 14:19
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Эксперт ЦНИИ эпидемиологии: Рост числа заболевших ковидом продолжится ещё полмесяца

Рост числа заражений коронавирусом в России будет продолжаться ещё около 2–2,5 недели. От ограничительных мер эффекта пока нет — должно пройти время. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В данный момент мы находимся в стадии роста заболеваемости, который начался около середины сентября, то есть после возвращения детей с каникул, взрослых из отпусков, начала занятий в вузах и т. д., — цитирует ТАСС 16 октября Пшеничную. — Первые ограничительные меры были введены в конце сентября — начале октября. Но сразу эффект они не продемонстрируют, даже если будут строго соблюдаться. Должно пройти около двух инкубационных периодов — таким образом, ожидается, что рост числа инфицированных будет продолжаться еще 2–2,5 недели», — сказала она.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в России за последние сутки возросло на 15 150, это максимум за все время пандемии. Всего в стране, по данным штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, умерли 23 723 человека. В Петербурге также рекорд — 647 новых случаев заболевания за сутки.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Логично рассуждает товарисч. Через полмесяца общероссийский праздник с шествиями и паратами, затем циферки можно снова увеличивать.
olla
Фонтанка почему-то никогда не приводит альтернативную точку зрения ученых .. Ау, журналисты-пропагандисты !
Вот Бизнес- газета взяла интервью у ученого , бывшего главного сан. врача Москвы Николая Филатова: «Я эпидемиолог, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего!» Опытный эпидемиолог в шоке от действия властей....
А вы для чего продолжаете нагнетать?
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