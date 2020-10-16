FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 13:50
0
Печать

В Петербурге начали работу пункты обогрева для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» традиционно открывает пункты обогрева для бездомных людей.

Первый заработал накануне, 15 октября, на Васильевском острове в Шкиперском протоке. Второй начнёт функционировать 17 октября недалеко от станции метро «Площадь Мужества», сообщили в организации.

Пункты обогрева представляют собой отапливаемые палатки, рассчитанные на 50 человек. Здесь любой нуждающийся может переночевать, получить горячее питание, а при необходимости медицинскую помощь. Только в прошлый холодный сезон в пунктах обогрева переночевали более тысячи человек.

«Многим из них пункты обогрева помогли пережить холода и сохранить здоровье. Для некоторых стали точкой входа в другие проекты «Ночлежки» и первым шагом на пути к обычной жизни», — говорит координатор пунктов обогрева Анна Малинина.

В «Ночлежке» подчёркивают, что пункты обогрева работают преимущественно за счёт частных пожертвований и помощи бизнеса. При этом потребность в доступных и безопасных спальных местах для бездомных в городе огромная.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний