В Петербурге начали работу пункты обогрева для бездомных
Благотворительная организация «Ночлежка» традиционно открывает пункты обогрева для бездомных людей.
Первый заработал накануне, 15 октября, на Васильевском острове в Шкиперском протоке. Второй начнёт функционировать 17 октября недалеко от станции метро «Площадь Мужества», сообщили в организации.
Пункты обогрева представляют собой отапливаемые палатки, рассчитанные на 50 человек. Здесь любой нуждающийся может переночевать, получить горячее питание, а при необходимости медицинскую помощь. Только в прошлый холодный сезон в пунктах обогрева переночевали более тысячи человек.
«Многим из них пункты обогрева помогли пережить холода и сохранить здоровье. Для некоторых стали точкой входа в другие проекты «Ночлежки» и первым шагом на пути к обычной жизни», — говорит координатор пунктов обогрева Анна Малинина.
В «Ночлежке» подчёркивают, что пункты обогрева работают преимущественно за счёт частных пожертвований и помощи бизнеса. При этом потребность в доступных и безопасных спальных местах для бездомных в городе огромная.