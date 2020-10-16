В Петербурге начали работу пункты обогрева для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» традиционно открывает пункты обогрева для бездомных людей.



Первый заработал накануне, 15 октября, на Васильевском острове в Шкиперском протоке. Второй начнёт функционировать 17 октября недалеко от станции метро «Площадь Мужества», сообщили в организации.



Пункты обогрева представляют собой отапливаемые палатки, рассчитанные на 50 человек. Здесь любой нуждающийся может переночевать, получить горячее питание, а при необходимости медицинскую помощь. Только в прошлый холодный сезон в пунктах обогрева переночевали более тысячи человек.

