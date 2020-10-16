«Telegram-каналы читает 48% россиян». Платёжная система «Мир» спорит с классической социологией, где эти показатели меньше в разы

Telegram-каналы читает почти половина граждан РФ, причем 15% из них узнают новости от «анонимных журналистов» ежедневно, утверждает в пятницу, 16 октября, агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».



«Telegram-каналы читает 48% россиян, причем 15% из них делает это на ежедневной основе. В возрастной группе 18–34 года на различные каналы подписано уже 60%», — выяснили аналитики в ходе анализа ответов респондентов на вопрос о том, откуда они узнают новости, где читают и смотрят развлекательный контент и в целом взаимодействуют со СМИ.

