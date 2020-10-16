FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 12:02
4
Печать

«Telegram-каналы читает 48% россиян». Платёжная система «Мир» спорит с классической социологией, где эти показатели меньше в разы

Telegram-каналы читает почти половина граждан РФ, причем 15% из них узнают новости от «анонимных журналистов» ежедневно, утверждает в пятницу, 16 октября, агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».

«Telegram-каналы читает 48% россиян, причем 15% из них делает это на ежедневной основе. В возрастной группе 18–34 года на различные каналы подписано уже 60%», — выяснили аналитики в ходе анализа ответов респондентов на вопрос о том, откуда они узнают новости, где читают и смотрят развлекательный контент и в целом взаимодействуют со СМИ.

Главным источником новостной информации для россиян остаётся телевизор — 87% опрошенных. Самостоятельный поиск новостей в интернет-СМИ стал привычкой уже для 83% граждан. 82% предпочитают «развлекательные сайты».

Ещё 82% собеседников платёжной системы подписаны на развлекательные паблики и YouTube-каналы. И сегодня это уже далеко не только молодёжь. Соцсетями сейчас пользуются 30% россиян старше 60 лет. Сообщается, что в опросе приняли участие 1200 человек.

Данные о масштабах влияния Telegram-каналов на сознание граждан и новостную картинку в голове, которые приводит агентство, радикально отличаются от данных авторитетных социологов. В конце сентября независимая от государства социологическая служба «Левада-центр» сообщала, что в списке актуальных для россиян источников информации телеграм-каналы оказались на одном из последних мест. По итогам августовского исследования ведомства Льва Гудкова лишь 6% граждан РФ чаще всего узнают новости о стране и мире из мессенджера Павла Дурова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

***_555
А зачем суверенная платёжная система занимается такими исследованиями?
ash364
Просто телек теряет аудиторию. Это радостно.
Чем меньше соловьёвщина, тем более лучше!
faberge
«Telegram-каналы читает 48% россиян, причем 15% из них делает это на ежедневной основе. В возрастной группе 18-34 года на различные каналы подписано уже 60%», — выяснили аналитики в ходе анализа ответов респондентов на вопрос..."
----------------
данный опрос проводили в анонимном телеграм-канале?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний