«Telegram-каналы читает 48% россиян». Платёжная система «Мир» спорит с классической социологией, где эти показатели меньше в разы
Telegram-каналы читает почти половина граждан РФ, причем 15% из них узнают новости от «анонимных журналистов» ежедневно, утверждает в пятницу, 16 октября, агентство экономической информации «Прайм» со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».
«Telegram-каналы читает 48% россиян, причем 15% из них делает это на ежедневной основе. В возрастной группе 18–34 года на различные каналы подписано уже 60%», — выяснили аналитики в ходе анализа ответов респондентов на вопрос о том, откуда они узнают новости, где читают и смотрят развлекательный контент и в целом взаимодействуют со СМИ.
Главным источником новостной информации для россиян остаётся телевизор — 87% опрошенных. Самостоятельный поиск новостей в интернет-СМИ стал привычкой уже для 83% граждан. 82% предпочитают «развлекательные сайты».
Ещё 82% собеседников платёжной системы подписаны на развлекательные паблики и YouTube-каналы. И сегодня это уже далеко не только молодёжь. Соцсетями сейчас пользуются 30% россиян старше 60 лет. Сообщается, что в опросе приняли участие 1200 человек.
Данные о масштабах влияния Telegram-каналов на сознание граждан и новостную картинку в голове, которые приводит агентство, радикально отличаются от данных авторитетных социологов. В конце сентября независимая от государства социологическая служба «Левада-центр» сообщала, что в списке актуальных для россиян источников информации телеграм-каналы оказались на одном из последних мест. По итогам августовского исследования ведомства Льва Гудкова лишь 6% граждан РФ чаще всего узнают новости о стране и мире из мессенджера Павла Дурова.