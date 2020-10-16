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16.10.2020 10:50
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За рисунки на машине полиции петербурженка проведет сутки в камере

Ночную граффитистку задержали в Петербурге несколько дней назад. За то, что она выбрала в качестве «мольберта» полицейскую машину, её наказал суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 октября, инцидент имел место около трех ночи в минувшее воскресенье у бара на углу канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Девушка нанесла желтой краской символ «k50» и черной краской нечитаемый символ на автомобиль «Форд Транзит», последний стоит на балансе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Девушку задержали через несколько домов от раскрашенной машины.

Во время заседания девушка отпираться от содеянного не стала, но объяснений давать не захотела.

Суд назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

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Комментарии (5)

ash364
А вот девочке, которая несколько машин поцарапала, при маме, ничего. Это ведь не полицейские
kоt-obormot
А вот при Сталине бы...
260559331
Все люди нашей страны-это ее настоящее. Прошлое прошло. Его нет. Будущее не наступило. Его еще нет. Есть каждый момент только настоящее.
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