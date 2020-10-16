За рисунки на машине полиции петербурженка проведет сутки в камере

Ночную граффитистку задержали в Петербурге несколько дней назад. За то, что она выбрала в качестве «мольберта» полицейскую машину, её наказал суд.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 октября, инцидент имел место около трех ночи в минувшее воскресенье у бара на углу канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Девушка нанесла желтой краской символ «k50» и черной краской нечитаемый символ на автомобиль «Форд Транзит», последний стоит на балансе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Девушку задержали через несколько домов от раскрашенной машины.

