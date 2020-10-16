В Петербурге задержали стрелявшего в автомобилиста на КАД. Его страница в соцсетях говорит о любви к оружию

Вызов о происшествии на скоростной магистрали поступил на днях в экстренные службы. Двое автомобилистов выясняли отношения посреди дороги, один из них был вооружен.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября, в середине этой недели за помощью обратился 28-летний житель Петербурга. По его словам, в девять вечера в среду в него стреляли на внешнем кольце КАД между съездом на проспект Косыгина и Шафировский проспект. Два выстрела в сторону принадлежащей ему Mazda CX-5 произвел неизвестный на Kia Ceed. Последний скрылся в неизвестном направлении, рассказал владелец кроссовера. Что именно стало причиной конфликта, он не уточнил.

