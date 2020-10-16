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16.10.2020 00:20
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В Москве за сутки умерли 54 пациента с СOVID-19

Количество летальных исходов из-за СOVID-19в Москве выросло за сутки на 54, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего за время пандемии в столице умерли 5 850 человек с коронавирусом.

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