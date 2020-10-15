У заезда на ЗСД нашли одинокого пятилетнего самокатчика. Мальчик ждёт отца в полиции

Пятилетний ребёнок закончил прогулку на самокате практически на скоростной автомагистрали в Петербурге. Водители не дали ему далеко уехать.

Вечером 15 октября в отделе полиции оказался пятилетний ребёнок. Около половины восьмого вечера его на заезде на ЗСД у набережной Макарова увидели водители. Мальчик в это время перешагнул за ограждение и оказался в относительной безопасности. По информации «Фонтанки», на остановку машины быстро отреагировал инспектор, сотрудник магистрали. Его путешествие по ЗСД продлилось несколько минут.