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15.10.2020 23:20
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У заезда на ЗСД нашли одинокого пятилетнего самокатчика. Мальчик ждёт отца в полиции

Пятилетний ребёнок закончил прогулку на самокате практически на скоростной автомагистрали в Петербурге. Водители не дали ему далеко уехать.

Вечером 15 октября в отделе полиции оказался пятилетний ребёнок. Около половины восьмого вечера его на заезде на ЗСД у набережной Макарова увидели водители. Мальчик в это время перешагнул за ограждение и оказался в относительной безопасности. По информации «Фонтанки», на остановку машины быстро отреагировал инспектор, сотрудник магистрали. Его путешествие по ЗСД продлилось несколько минут.

На место вызвали скорую и полицию. Мальчик был цел. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, сейчас он в 7 отделе, дожидается отца.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dddmmm
Ремня бы ему хорошего...

Я про папашу, если что)
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