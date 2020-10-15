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15.10.2020 18:18
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Ответственному за уборку улиц на севере Петербурга суд запретил выходить из дома. Повод — «Мерседес» за 3,5 миллиона

Подозреваемый в получении взятки «Мерседесом» директор государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление № 1» Алексей Молчанов судом отправлен под домашний арест.

Как сообщает областной следком, меру пресечения Молчанову определял Приморский районный суд Петербурга. Подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере решено отправить под домашний арест.

В Объединённой пресс-службе добавили, что он полностью признал вину и подробно ответил на вопросы следователей.

О задержании Молчанова сообщалось накануне. По версии следствия, «Мерседес» за 3,5 млн он получил в апреле 2018 года от гендиректора и владельца компании «Контрактор» Сергея Волгина. Взамен глава «Пригородного ДРСУ № 1» якобы помог с контрактами и обеспечил лояльное отношение при приёмке работ.

ДРСУ Молчанова в 2020 году неожиданно выиграло контракт на уборку улиц в Калининском районе Петербурга.

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