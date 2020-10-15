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15.10.2020 18:28
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Королева Великобритании посетила занимавшуюся Скрипалями лабораторию около Солсбери. Это ее первое с начала пандемии публичное мероприятие

Королева Великобритании встретилась с сотрудниками лаборатории Портон-Даун и наградила их «за достижения, выходящие за пределы обязанностей».

«Королева впервые за семь месяцев провела публичное мероприятие за пределами королевской резиденции. К 94-летнему монарху присоединился герцог Кембриджский для встречи с учеными из лаборатории оборонной науки и технологий в Портон-Даун», — сообщает 15 октября BCC.

Елизавета провела беседу с сотрудниками лаборатории, которые участвовали в работе после отравления «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Подробности разговора не сообщаются. Герцог подарил ученым церемониальный меч «за достижения, выходящие за пределы обязанностей».

Пресс-секретарь Букингемского дворца заверила, что для безопасности королевы были приняты все необходимые меры.

Сегодня, 15 октября, Великобритания вслед за ЕС ввела антироссийские санкции из-за возможного отравления «Новичком» Алексея Навального.

Портон-Даун — центр исследований химического и биологического оружия, расположенный рядом с городом Солсбери. После отравления «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заведующий военной лабораторией Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества. Фильм BBC сообщил, что работники Портон-Даун смогли выявить отравление опасным веществом. Посольство РФ направило в Портон-даун письмо с просьбой предоставить связанную с ЧП в Солсбери информацию и допустить туда российские СМИ. Просьбу не выполнили.

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