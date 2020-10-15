Королева Великобритании посетила занимавшуюся Скрипалями лабораторию около Солсбери. Это ее первое с начала пандемии публичное мероприятие
Королева Великобритании встретилась с сотрудниками лаборатории Портон-Даун и наградила их «за достижения, выходящие за пределы обязанностей».
«Королева впервые за семь месяцев провела публичное мероприятие за пределами королевской резиденции. К 94-летнему монарху присоединился герцог Кембриджский для встречи с учеными из лаборатории оборонной науки и технологий в Портон-Даун», — сообщает 15 октября BCC.
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So nice to see Her Majesty The Queen joined by the Duke of Cambridge to visit the Defence Science and Technology Laboratory and formally open the new Energetics Analysis Centre today. This is the Queen’s her first engagement outside a royal residence for seven months. ___________________________ #hermajesty #queenelizabeth #hermajestythequeen #princewilliam #dukeofcambridge #monarch #britishmonarchy #houseofwindsor
Елизавета провела беседу с сотрудниками лаборатории, которые участвовали в работе после отравления «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Подробности разговора не сообщаются. Герцог подарил ученым церемониальный меч «за достижения, выходящие за пределы обязанностей».
Пресс-секретарь Букингемского дворца заверила, что для безопасности королевы были приняты все необходимые меры.
Сегодня, 15 октября, Великобритания вслед за ЕС ввела антироссийские санкции из-за возможного отравления «Новичком» Алексея Навального.
Портон-Даун — центр исследований химического и биологического оружия, расположенный рядом с городом Солсбери. После отравления «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заведующий военной лабораторией Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества. Фильм BBC сообщил, что работники Портон-Даун смогли выявить отравление опасным веществом. Посольство РФ направило в Портон-даун письмо с просьбой предоставить связанную с ЧП в Солсбери информацию и допустить туда российские СМИ. Просьбу не выполнили.