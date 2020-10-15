Булгаковский сюжет. Следователи почти собрали расчленённого рабочего, не хватает лишь головы

Следствию удалось собрать практически все части убитого и расчленённого на Обуховском проспекте 37-летнего мужчины. Не хватает самого главного — головы. Об этом 15 октября «Фонтанке» рассказал собеседник в правоохранительных органах после того, как на берегу Невы обследовали мешки с жутким наполнением.



Первой «ласточкой» в деле о расчленении стал мешок с мужским бедром, выловленный рыбаком из Екатерингофки 21 сентября. Через неделю торс прибило к яхт-клубу «Геркулес», ещё 4 мешка были подняты со дна недалеко от места убийства — дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. В них были конечности. Единственная недостающая часть на данный момент — голова. Её поиски продолжаются.

