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15.10.2020 17:43
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Булгаковский сюжет. Следователи почти собрали расчленённого рабочего, не хватает лишь головы

Следствию удалось собрать практически все части убитого и расчленённого на Обуховском проспекте 37-летнего мужчины. Не хватает самого главного — головы. Об этом 15 октября «Фонтанке» рассказал собеседник в правоохранительных органах после того, как на берегу Невы обследовали мешки с жутким наполнением.

Первой «ласточкой» в деле о расчленении стал мешок с мужским бедром, выловленный рыбаком из Екатерингофки 21 сентября. Через неделю торс прибило к яхт-клубу «Геркулес», ещё 4 мешка были подняты со дна недалеко от места убийства — дома № 38 по проспекту Обуховской Обороны. В них были конечности. Единственная недостающая часть на данный момент — голова. Её поиски продолжаются.

Обвиняемый в убийстве 33-летний Евгений Александров двумя днями ранее признался в том, что в ночь на 6 сентября убил коллегу, а затем прямо в цехе распилил его на части и утопил в реке. Суд отправил обвиняемого в изолятор до декабря.

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Комментарии (5)

262741471
Без сомнения, в общей ленте новостей подобного рода пикантным описаниям не место. Давайте заголовок и ссылку на соотвествующую рубрику, сугубые любители расчлененки сходят и прочитают.
finger1971
«Расчленинград»
Elta
Да уж. Хватит нас кормить этими ужастиками. Так и хочется сказать « фильтруйте базар». Кому надо, пусть читают криминальные сводки.
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