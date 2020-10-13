Расчленителя с Обуховской Обороны закрыли в СИЗО до декабря, чтобы он не уничтожил ещё не найденные вещдоки
Невский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор 37-летнего Евгения Александрова, обвиняемого в убийстве и расчленении коллеги. Об этом 13 октября сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Следствие считает, что 5 сентября между 16.40 и полуночью мужчина в цехе завода на проспекте Обуховской Обороны, 38, перерезал горло своему 33-летнему знакомому, отчего тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, Александров при помощи механической пилы расчленил тело убитого на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул в Неву.
Следователи настояли на аресте обвиняемого, потому как тот может скрыться и натворить дел, ибо легального источника дохода не имеет, как и социальных устойчивых связей. Есть опасность, что Александров может уничтожить вещдоки, часть из которых до сих пор не найдена. Суд отправил его в СИЗО до 9 декабря.
Напомним, мужчина свою вину полностью признал.
Мешок с мужским бедром в конце сентября вытащил из Екатерингофки рыбак. Сперва он принял находку за обычный мусор, но позже решил проверить, что внутри, и сразу же вызвал полицию. Внутри помимо части тела лежала стальная деталь для утяжеления. Генетическая экспертиза установила принадлежность останков. Погибшим оказался 37-летний рабочий предприятия на проспекте Обуховской Обороны.