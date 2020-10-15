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15.10.2020 15:48
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Нападающий «Зенита» Малком из-за травмы может пропустить три матча, в том числе игру в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком травмировал колено на одной из последних тренировок. Как пишет в четверг, 15 октября, «Спорт-Экспресс», из-за этого игрок рискует пропустить матч чемпионата РПЛ с «Сочи» (17 октября), а также первый матч группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (20 октября).

Также под сомнением участие Малкома во встрече с «Рубином» в рамках 12-го тура РПЛ 24 октября.

Малком провел за «Зенит» в сезоне-2020/21 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Комментарии (4)

медведь Дмитрий
"Мясному " СЭ ,не надоело делать вбросы ,про Зенит ?)))))) , которые потом и не надо опровергать....ибо всегда есть вставка " может " .
Wuhan Proletarian
Слава Богу народная команда стулобойца Кокошу перехватила.
Тот же хрусталь.
мухомор
мда.
купили под Лигу Чемпионов за 40млн евро
и второй год подряд пропустит.
хрусталь.
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