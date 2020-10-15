Нападающий «Зенита» Малком из-за травмы может пропустить три матча, в том числе игру в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком травмировал колено на одной из последних тренировок. Как пишет в четверг, 15 октября, «Спорт-Экспресс», из-за этого игрок рискует пропустить матч чемпионата РПЛ с «Сочи» (17 октября), а также первый матч группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (20 октября).



Также под сомнением участие Малкома во встрече с «Рубином» в рамках 12-го тура РПЛ 24 октября.



Малком провел за «Зенит» в сезоне-2020/21 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

