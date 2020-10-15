«Необходимым является не менее 75%». Смольный попросил ретейлеров и общепит отчитаться о вакцинации сотрудников

Предприятиям торговли и общественного питания следует провести вакцинацию трех четвертей своих сотрудников. Это следует из письма, которое комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разослал руководителям организаций (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Ведомство попросило отчитаться о количестве привитых работников к 21 октября, уточнив, что это предусмотрено комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. «Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников», — говорится в документе.

