FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
77.28р90.71р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15.10.2020 14:48
13
Печать

«Необходимым является не менее 75%». Смольный попросил ретейлеров и общепит отчитаться о вакцинации сотрудников

Предприятиям торговли и общественного питания следует провести вакцинацию трех четвертей своих сотрудников. Это следует из письма, которое комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга разослал руководителям организаций (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Ведомство попросило отчитаться о количестве привитых работников к 21 октября, уточнив, что это предусмотрено комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции. «Необходимым является достижение охвата вакцинацией не менее 75% сотрудников», — говорится в документе.

От чего именно нужно прививать, в документе не уточняется. В аппарате вице-губернатора Евгения Елина пояснили, что речь идет о прививках от гриппа. При этом планка в 75% носит рекомендательный характер, никаких санкций за невыполнение норматива не предусмотрено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Павел Михайлов
С каких это пор чиновник из Комитета по торговле, в праве давать указы медицинские?
Mash
А через полгода-год они, к сожалению, все поумирают от очередной «испанки» и под шумок объявят конец эпидемии.
vodolaz789
Ещё одина "прослойка для коррупции" и не более. Справки подделать - секундное дело. А самое главное, это повод для набора в "карательно-докапательные" органы людей, и выделение дополнительных бюджетных средств на содержание всего этого "баласта" за наши с вами налоги.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний