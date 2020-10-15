«Клуб добряков» собирает подгузники для петербургских младенцев-отказничков
Благотворительный фонд «Клуб добряков» проводит традиционную акцию по сбору гигиенических средств для петербургских детей, оставшихся без родителей.
В этот раз подгузники и средства гигиены собирают для отказничков, находящихся в Психоневрологическом детском доме ребёнка № 6 и в Специализированном психоневрологическом доме ребёнка № 13.
Как говорят организаторы акции, дети в таких учреждениях обеспечиваются согласно нормативам. Но эти нормативы зачастую далеки от реальных потребностей. «Тысячи детей-отказников в больницах страдают из-за нехватки средств гигиены, таких, например, как одноразовые подгузники или кремы», — комментируют представители «Клуба добряков».
Со списком необходимого, а также куда приносить вещи, можно ознакомиться в официальном аккаунте «Клуба добряков». Акция продлится ещё два дня — 15 и 16 октября.
Благотворительный фонд «Клуб добряков» вырос из личного профиля в Instagram Маши Субанты. На сегодняшний день фонд насчитывает 61 волонтёрское отделение в городах России, а также в Молдове и республике Беларусь.
В 2020 году самому первому волонтёрскому отделению фонда в Петербурге исполнилось 4 года.