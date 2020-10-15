«Клуб добряков» собирает подгузники для петербургских младенцев-отказничков

Благотворительный фонд «Клуб добряков» проводит традиционную акцию по сбору гигиенических средств для петербургских детей, оставшихся без родителей.



В этот раз подгузники и средства гигиены собирают для отказничков, находящихся в Психоневрологическом детском доме ребёнка № 6 и в Специализированном психоневрологическом доме ребёнка № 13.



Как говорят организаторы акции, дети в таких учреждениях обеспечиваются согласно нормативам. Но эти нормативы зачастую далеки от реальных потребностей. «Тысячи детей-отказников в больницах страдают из-за нехватки средств гигиены, таких, например, как одноразовые подгузники или кремы», — комментируют представители «Клуба добряков».

