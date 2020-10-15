Пандемия лишила Петербург Французского балета Прельжокажа. Фестиваль «Дягилев.P.S.» переносит премьеру на год

Международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.», который откроется в Петербурге 20 октября, на год переносит премьеру балета «Лебединое озеро» французского хореографа Анжелена Прельжокажа. Как 15 октября подчеркнули организаторы, «пандемия оставила отпечаток на возможностях театрального мира», показ пройдёт в 2021 году.



В этом сезоне «Дягилев. P.S.» представляет в Петербурге программу MODANSE прима-балерины Большого театра России и этуаль театра Ла Скала, народной артистки Светланы Захаровой. Вечер 21 октября в Александринском театре откроют новой трактовкой одноактной версии балета «Как дыхание» итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Во втором отделении планируется показать балет Gabrielle CHANEL, который поставил режиссёр Алексей Франдетти. Сюжет рассказывает об истории Габриэль Шанель, костюмы для артистов специально создал модный дом.

