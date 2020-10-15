Закрытые из-за пандемии границы не останавливают нелегалов. Сотни иностранцев осенью задержали на пути из Ленобласти в ЕС

Российские пограничники фиксируют попытки иностранных граждан нелегально попасть в Евросоюз во время пандемии.



«За сентябрь — октябрь 2020 года сотрудниками Пограничного управления выявлено более 550 нарушителей пограничного режима, среди которых свыше 490 — граждане иностранных государств», — рассказали 15 октября «Фонтанке» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Последняя попытка была зафиксирована в конце прошлой недели. Пограничники задержали гражданина одной из центральноазиатских стран, у которого не было документов для пребывания на режимной территории. Иностранец заявил, что приблизился к границе с туристическими целями, однако в его поведении «были выявлены признаки подготовки к незаконному пересечению государственной границы».

