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15.10.2020 12:05
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Закрытые из-за пандемии границы не останавливают нелегалов. Сотни иностранцев осенью задержали на пути из Ленобласти в ЕС

Российские пограничники фиксируют попытки иностранных граждан нелегально попасть в Евросоюз во время пандемии.

«За сентябрь — октябрь 2020 года сотрудниками Пограничного управления выявлено более 550 нарушителей пограничного режима, среди которых свыше 490 — граждане иностранных государств», — рассказали 15 октября «Фонтанке» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Последняя попытка была зафиксирована в конце прошлой недели. Пограничники задержали гражданина одной из центральноазиатских стран, у которого не было документов для пребывания на режимной территории. Иностранец заявил, что приблизился к границе с туристическими целями, однако в его поведении «были выявлены признаки подготовки к незаконному пересечению государственной границы».

С 30 марта выезд граждан Российской Федерации с территории страны через наземные пограничные переходы был ограничен на неопределённый срок постановлением 763-р для защиты здоровья населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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Комментарии (2)

22ilves
Надеюсь, нелегалов рано или позно начнут отстраливать на подходах. И сразу желающих поубавится. Кстати, центральна - азиатска страна, это из числа бывших средне - азиатских союзных республик?
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