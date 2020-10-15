Российские НКО обратились к правительству с просьбой открыть центры дневного пребывания для детей с тяжёлой инвалидностью

Альянс профессиональных и волонтёрских организаций «Ценность каждого», в который входят российские благотворительные организации, поддерживающие детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью и их семьи, обратился к Татьяне Голиковой с просьбой не лишать их подопечных на время пандемии услуг центров дневного пребывания. Таким образом Альянс поддержал петербургских родителей, которые первыми забили тревогу. С 5 октября губернатор Санкт-Петербурга внёс изменение в постановление № 121, согласно которому до 2 ноября приостанавливается оказание полустационарных услуг людям с инвалидностью в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, за исключением социальных услуг с использованием дистанционных технологий. В результате под запретом оказалась работа центров социальной реабилитации и НКО, которые в том числе оказывали услуги по дневному пребыванию «особых» детей и молодых людей. Родители обратились с открытым письмом к Александру Беглову с просьбой не закрывать центры и вновь не запирать их детей по домам.

«Длительное пребывание дома, в одной и той же обстановке, сказывается на психическом и эмоциональном здоровье наших ребят и на физическом состоянии в целом, ведет к эмоциональным срывам. Для наших ребят посещение Центров — это единственная возможность общения, социальной и медицинской реабилитации», — говорится в обращении к градоначальнику. Родители отмечают, что в Петербурге остаются открытыми школы, детские сады, кинотеатры и торговые центры, а закрыли именно центры социальной реабилитации. Кроме того, вместе с «особыми» детьми и молодыми людьми запертыми оказались и родители, которые порой вынуждены уходить с работы, поскольку их дети требуют постоянного внимания и ухода. Письмо подписали около 150 петербургских родителей детей-инвалидов. Однако проблема изоляции семей с детьми и молодыми людьми с тяжёлой инвалидностью стоит остро не только в Петербурге, но и во всей стране. Родителей «особых» детей из города на Неве поддержал Альянс профессиональных и волонтёрских организаций «Ценность каждого», которые помогают людям с ментальными нарушениями. 35 ведущих НКО из 23 регионов попросили вице-премьера Татьяну Голикову вмешаться в ситуацию и не лишать людей полустационарных услуг и работы центров реабилитации и дневного пребывания.

«Такие семьи, воспитывающие «особых» детей (до 18 лет и 18+) больше боятся не последствий заражения коронавирусом, а отсутствия жизненно необходимой социализации, эмоциональной разрядки для детей и передышки для родителей. Быть в изоляции 24 часа 7 дней в неделю со своим ребёнком на протяжении месяцев невыносимо и может привести к серьёзным губительным последствиям, включая обострения нервных, сосудистых и сердечных заболеваний, к самоубийствам и резкому пополнению психоневрологических интернатов людьми из семей и всплеску отказов от особых детей в подростковом возрасте», — говорится в обращении. Участники Альянса подчёркивают, что «проблема социального сиротства, острота которой была несколько снижена в результате титанических усилий государства и НКО, встанет перед страной с еще большим масштабом». Представители НКО обращают внимание, что «за время первой волны изоляции родители таких детей отмечали серьёзные поведенческие ухудшения у своих детей (проявляли агрессию к близким, не спали по ночам), признаки аутоагрессии (дети кусались, бились головой об стену)». Более того, сами родители оказались в состоянии постоянного стресса и полнейшего отчаяния.