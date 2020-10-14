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14.10.2020 23:17
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В Москве за сутки умерли 57 больных COVID-19

В Москве за сутки умерли 57 больных COVID-19, сообщает вечером 14 октября оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 5 796 человек с коронавирусом.

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