Россия хочет присоединиться к американской лунной программе «Артемида», но при условии принятия «поправок Зевса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече глав космических ведомств стран БРИКС заявил, что Россия, корабли которой также планируют в ближайшем будущем летать в глубокий космос, хочет иметь связь с новой американской программой «Артемида». Но только в случае принятия «поправок Зевса». Бог Зевс в древнегреческой мифологии является отцом Артемиды.



«Я уверен, что дух, который был порожден при создании Международной космической станции, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу, — сказал Рогозин на пресс-конференции 14 октября, цитирует РИА Новости. — Вы знаете, что Артемида была древнегреческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению Артемиды», — добавил глава Роскосмоса.

