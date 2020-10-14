Россия хочет присоединиться к американской лунной программе «Артемида», но при условии принятия «поправок Зевса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече глав космических ведомств стран БРИКС заявил, что Россия, корабли которой также планируют в ближайшем будущем летать в глубокий космос, хочет иметь связь с новой американской программой «Артемида». Но только в случае принятия «поправок Зевса». Бог Зевс в древнегреческой мифологии является отцом Артемиды.
«Я уверен, что дух, который был порожден при создании Международной космической станции, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу, — сказал Рогозин на пресс-конференции 14 октября, цитирует РИА Новости. — Вы знаете, что Артемида была древнегреческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению Артемиды», — добавил глава Роскосмоса.
Накануне НАСА сообщило о заключении соглашений по совместной реализации лунной программы Artemis с Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией, Австралией, Италией и Люксембургом. Россия также готова присоединиться к программе, но для этого нужно адаптировать некоторые системы, чтобы российские космонавты могли доставить что-то на станцию и забрать с нее.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis («Артемида») в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60–70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет, или миссия Artemis-2 с экипажем, состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.