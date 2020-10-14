Международный авиационный комитет опасается поражения гражданских самолетов над Карабахом
Международный авиационный комитет оценил ситуацию в Нагорном Карабахе для гражданских полетов.
«МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО», — сообщается 14 октября на сайте организации.
Авиационный комитет выразил озабоченность по поводу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В МАК призвали авиакомпании, летающие через регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска.
Режим прекращения огня на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.