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14.10.2020 18:04
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Международный авиационный комитет опасается поражения гражданских самолетов над Карабахом

Международный авиационный комитет оценил ситуацию в Нагорном Карабахе для гражданских полетов.

«МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО», — сообщается 14 октября на сайте организации.

Авиационный комитет выразил озабоченность по поводу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В МАК призвали авиакомпании, летающие через регион Южного Кавказа, оценивать факторы риска.

Режим прекращения огня на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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