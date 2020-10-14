Петербургскому оперу, который не сдал своих, вынесли условный приговор за участие в мошеннической схеме

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 октября, Петроградский районный суд признал бывших сотрудников виновными в том, что в феврале этого года Соколов принял предложение знакомого посодействовать в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Ранее мужчина служил в экономической полиции Петроградского района, которая копала под бизнесмена на предмет того, что его компания устроена по принципу пирамиды.

Бывший заштатный сотрудник Центра «Э» Сергей Соколов и экс-сотрудник экономической полиции Петроградского УМВД Артур Черкасов выслушали приговор по делу о мошеннической схеме на полтора миллиона рублей. Если за первого никто не болел, то за судьбой второй пристально следили коллеги, восхищенные тем, что он никого не сдал.

Соколов выставил ценник в 10% от общей суммы и обратился к Черкасову (на тот момент оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД по Петроградскому району). Черкасов, как установил суд, не имея реальной возможности помочь, согласился за 1 500 000 рублей.



В феврале обоих задержали — сначала Соколова, который в салоне автомобиля Cadillac Escalade ESV K2 получил от приятеля 30 000 рублей и муляж 1 470 000 рублей. А затем и Черкасова, которому муляж уже принес сам Соколов. Черкасов, как писала «Фонтанка», дальше нести конверт не согласился, чем и вызвал уважение от коллег.



Фигуранты вину полностью признали, раскаялись. Соколова наказали шестью годами условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 1 500 000 рублей.



Черкасов получил 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 800 000 рублей.

