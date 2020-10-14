FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.29р91.07р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 17:22
7
Печать

Петербургскому оперу, который не сдал своих, вынесли условный приговор за участие в мошеннической схеме

Бывший заштатный сотрудник Центра «Э» Сергей Соколов и экс-сотрудник экономической полиции Петроградского УМВД Артур Черкасов выслушали приговор по делу о мошеннической схеме на полтора миллиона рублей. Если за первого никто не болел, то за судьбой второй пристально следили коллеги, восхищенные тем, что он никого не сдал.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 октября, Петроградский районный суд признал бывших сотрудников виновными в том, что в феврале этого года Соколов принял предложение знакомого посодействовать в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Ранее мужчина служил в экономической полиции Петроградского района, которая копала под бизнесмена на предмет того, что его компания устроена по принципу пирамиды.

Соколов выставил ценник в 10% от общей суммы и обратился к Черкасову (на тот момент оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД по Петроградскому району). Черкасов, как установил суд, не имея реальной возможности помочь, согласился за 1 500 000 рублей.

В феврале обоих задержали — сначала Соколова, который в салоне автомобиля Cadillac Escalade ESV K2 получил от приятеля 30 000 рублей и муляж 1 470 000 рублей. А затем и Черкасова, которому муляж уже принес сам Соколов. Черкасов, как писала «Фонтанка», дальше нести конверт не согласился, чем и вызвал уважение от коллег.

Фигуранты вину полностью признали, раскаялись. Соколова наказали шестью годами условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом 1 500 000 рублей.

Черкасов получил 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 800 000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

veteran78
Возьмут паренька на заметочку и быть ему начальником главка.
firma
Вот и всё, что нужно знать о правосудии у нас.
rumet
Я чего-то не втыкаю: Соколов, согласившийся сотрудничать получил на год больше Черкасова, продажного полицая, отказавшегося сотрудничать со следствием.. И Соколов же заплатит штраф в 2 раза больше этого "героя" среди прогнивших пентов... Это судьи такой месидж посылают будущим взятым с поличным: не сдавайте, голубчики, мафию в органах - это контрпродуктивно, укатаем по-полной.. Суд в доле, что ли???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний