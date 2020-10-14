Глава Центризбиркома: День тишины в эпоху интернета стал бессмысленным

В современных условиях с учетом развития интернет-технологий день тишины перед выборами стал в большей степени бессмысленным. Такое мнение председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказала 14 октября на встрече с политологами.
«Он [день тишины] не должен прыгать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен. Но я ее не навязываю, надо обсуждать все плюсы и минусы, если у нас многодневное голосование остается», — сказала глава ЦИК.
Памфилова подчеркнула, что транслирует исключительно личное мнение.
День тишины — это день накануне выборов, в течение которого законодательно запрещена любая агитация. Нарушение влечет за собой последствия для кандидата, в пользу которого она проводилась.