Роспотребнадзор не услышал «Игору Драйв». Превышения шума не обнаружено

Экспертиза Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области не выявила нарушений санитарных и гигиенических норм и превышения уровня шума при проведении спортивных мероприятий на автодроме комплекса «Игора Драйв».

Внеплановая проверка была организована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти (Роспотребнадзор) и Центром гигиены и эпидемиологии по региону после обращения жителей близлежащих садоводств и населенных пунктов в связи с шумом от работы автоспортивного комплекса. О результатах проверки 14 октября стало известно «Фонтанке».



По словам Максима Черного, заместителя руководителя Роспотребнадзора по Ленобласти, административное расследование велось во время проведения соревнований, в местах проживания заявителей с помощью аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 47-м регионе. По их результатам было установлено, что во всех точках измерения на территории жилой застройки максимальные уровни шума не нарушают гигиенических нормативов.

«На этапе строительства «Игора Драйв» проектная документация прошла согласования на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверка по жалобам жителей также подтвердила, что во время эксплуатации комплекса деятельность «Игора Драйв» соответствует действующим государственным санитарным и гигиеническим нормам. Тем не менее мы понимаем опасения жителей Приозерского района и продолжим следить за фактическим уровнем звукового воздействия от спортивных мероприятий и тренировок на территории комплекса», — заявил генеральный директор «Игоры Драйв» Ян Полек.

