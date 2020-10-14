Стали известны подробности серьезной аварии на Западном скоростном диаметре Петербурга. Движение на магистрали в районе места ДТП до сих пор сильно затруднено.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:24 14 октября на 24-м километре ЗСД, у съезда на Приморский проспект при движении в южном направлении, 31-летний мужчина на автомобиле Audi A7 въехал в стоящий микроавтобус Ford Transit с прицепом. В этот момент 55-летний водитель «Форда» устанавливал противооткатные устройства на прицеп, которым выгораживают аварийный транспорт на магистрали.