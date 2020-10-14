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14.10.2020 15:53
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ГИБДД: после ДТП на ЗСД сотрудника аварийной службы увезли с тяжелыми травмами

Стали известны подробности серьезной аварии на Западном скоростном диаметре Петербурга. Движение на магистрали в районе места ДТП до сих пор сильно затруднено.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:24 14 октября на 24-м километре ЗСД, у съезда на Приморский проспект при движении в южном направлении, 31-летний мужчина на автомобиле Audi A7 въехал в стоящий микроавтобус Ford Transit с прицепом. В этот момент 55-летний водитель «Форда» устанавливал противооткатные устройства на прицеп, которым выгораживают аварийный транспорт на магистрали.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13946313" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13946313" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате ДТП водитель «Форда» получил тяжелые травмы. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.

Из-за аварии для проезда по ЗСД осталась свободной только одна полоса. На данный момент движение по магистрали в районе места ДТП по-прежнему сильно затруднено. Затор, по данным «Яндекса», тянется от Богатырского до Приморского проспекта.

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Комментарии (2)

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