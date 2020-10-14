Роспотребнадзор и учебная комната. Специалисты нашли незаконный кабинет у одной из основных организаций по диагностике коронавируса — «Хеликса»

Петербургской лабораторной службе, которая, среди прочего, является одной из ведущих организаций по диагностике коронавируса, придется на время частично закрыть свои двери для посетителей. Все из-за одного из кабинетов, статус которого вызвал сомнения у специалистов Роспотребнадзора.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 октября, речь идет о диагностическом центре «Хеликс» на набережной реки Карповки. В ходе проверки, прошедшей в начале июня этого года, сотрудники ведомства обнаружили учебную комнату, которая не входит в перечь помещений, в которых, согласно выданной лицензии, разрешено осуществление медицинской деятельности.

