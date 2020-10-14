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14.10.2020 14:42
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Роспотребнадзор и учебная комната. Специалисты нашли незаконный кабинет у одной из основных организаций по диагностике коронавируса — «Хеликса»

Петербургской лабораторной службе, которая, среди прочего, является одной из ведущих организаций по диагностике коронавируса, придется на время частично закрыть свои двери для посетителей. Все из-за одного из кабинетов, статус которого вызвал сомнения у специалистов Роспотребнадзора.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 октября, речь идет о диагностическом центре «Хеликс» на набережной реки Карповки. В ходе проверки, прошедшей в начале июня этого года, сотрудники ведомства обнаружили учебную комнату, которая не входит в перечь помещений, в которых, согласно выданной лицензии, разрешено осуществление медицинской деятельности.

При этом все внутри нее говорило об обратном: она была оснащена мебелью (например, процедурными столами и акушерско-гинекологическим креслом), а также бытовым холодильником, в котором хранились пробирки с кровью. Внутри нее было оборудовано рабочее место, около которого находились заполненные контейнеры с использованными перчатками, марлевыми повязками и другими отходами.

Законный представитель частной лаборатории заявила, что состав административного правонарушения отсутствует, поскольку медицинская деятельность в учебной комнате не велась. Просила учесть, что угрозы распространения коронавирусной инфекции не было.

Петроградский районный суд решил иначе и постановил, что незаконно переоборудованная под процедурно-смотровой кабинет учебная комната должна приостановить работу на три месяца.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Oleg_I
Им этот Хеликс как бельмо на глазу - анализы делает точно и вовремя, не теряет, не врет. Полная противоположность государственных лаб, короче.
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