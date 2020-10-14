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14.10.2020 14:12
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Пашинян потребовал определения статуса Карабаха и предостерег от появления «нового Гитлера»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мировое сообщество не реагирует на происходящее в Нагорном Карабахе.

«Наше правительство отказалось от обсуждений вопроса [без четкого статуса Карабаха], посчитав это неприемлемым», — заявил 14 октября Пашинян в эфире NEWS.am.

По его словам, Баку в обмен на мир предлагал сдать 5 из 7 районов Карабаха и закрепить статус непризнанной республики в составе Азербайджана. Пашинян считает, что подобные «Мюнхенские соглашения» (отсылка к Мюнхенскому соглашению 1938 года. — Прим. ред.) — не решение вопроса. «Позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии?» — спросил Пашинян.

Армянский премьер отметил, что армия Карабаха контролирует ситуацию в непризнанной республике, однако «обстановка остается тяжелой». Пашинян считает, что азербайджанская сторона скрывает реальные цифры своих потерь.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Оккупант вообще-то Ара, пусть сначала сдриснут из 7 ими захваченных районов Баклажании.. а потом принимают вариант янки об обмене "коридоров" в НКР и в Нахичеванью...
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