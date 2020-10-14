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14.10.2020 12:00
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The Manhattan Transfer ‎– Couldn't Be Hotter

Couldnot Be Hotter — четвертый концертный альбом, выпущенный вокальным квартетом The Manhattan Transfer в 2003 году на лейбле Telarc. Он был записан во время тура по Японии в течение двух ночей в зале оркестра в Токио.

Среда Джаза

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