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14.10.2020 11:39
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«Когда мы вместе — нас не остановить». Тихановская огласила дальнейшую стратегию борьбы на заводах Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к работникам заводов и предприятий.

«Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу. Только так мы сможем восстановить закон и спасти предприятия от того, как их губит режим. Вы не одни. Сейчас все белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами», — приводит 13 октября заявление Тихановской ее пресс-служба.

По ее словам, на большинстве предприятий сейчас продолжаются забастовки. В качестве примеров она привела МТЗ, МЗКТ, «Коммунмаш», «ГродноАзот» и другие. Тихановская также призвала не верить заявлениям о том, что новая власть «распродаст заводы».

«Помните: когда мы вместе — нас не остановить», — резюмировала оппозиционный политик.

Накануне Тихановская выдвинула ультиматум режиму Александра Лукашенко, а также призвала белорусов продолжать протестные акции.

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Комментарии (29)

vitor
Светка верни Батьке 15 000 долларов которые он тебе на дорогу в Литву дал!
Wuhan Proletarian
Хе-хе, хитрые беларусы бастуют в свободное от работы время.
reyals
Тихановская также призвала не верить заявлениям о том, что новая власть «распродаст заводы».

"Надо изучать то и другое, обязательно требуя точнейших до­кументов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот безнадежный идиот, на которого машут рукой." - В.И.Ленин, ПСС, т.42, с.235
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