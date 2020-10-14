«Когда мы вместе — нас не остановить». Тихановская огласила дальнейшую стратегию борьбы на заводах Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к работникам заводов и предприятий.



«Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу. Только так мы сможем восстановить закон и спасти предприятия от того, как их губит режим. Вы не одни. Сейчас все белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами», — приводит 13 октября заявление Тихановской ее пресс-служба.



По ее словам, на большинстве предприятий сейчас продолжаются забастовки. В качестве примеров она привела МТЗ, МЗКТ, «Коммунмаш», «ГродноАзот» и другие. Тихановская также призвала не верить заявлениям о том, что новая власть «распродаст заводы».

