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14.10.2020 07:46
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Бесплатно выдавать лекарства по рецептам предложил Медведев в рамках подготовки к выборам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту. Партия готовится к выборам в Госдуму в 2021 году и заявляет, что здравоохранение и лекарственное обеспечение станут важным блоком программы.

«Нужно <…> поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — приводятся слова политика на сайте партии.

Кроме того, Медведев отметил, что важно поддерживать врачей, медицинское образование, отечественную фарминдустрию и делать акцент на использовании современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

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Комментарии (10)

Delon
За деньги, которые лежат на счетах в забугорных банках. Или виноградники продать...
kiros
Люблю Димона, за то что он против всего плохого и за все хорошее.)))
Cashmare
дабы не ругаться (мы же всё-таки культурная столица), можно сказать: "непотопляемый Вы человек, Дмитрий Анатольевич"
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