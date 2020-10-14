Бесплатно выдавать лекарства по рецептам предложил Медведев в рамках подготовки к выборам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту. Партия готовится к выборам в Госдуму в 2021 году и заявляет, что здравоохранение и лекарственное обеспечение станут важным блоком программы.
«Нужно <…> поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — приводятся слова политика на сайте партии.
Кроме того, Медведев отметил, что важно поддерживать врачей, медицинское образование, отечественную фарминдустрию и делать акцент на использовании современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.