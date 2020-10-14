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14.10.2020 07:31
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Юноша на «копейке» в Петергофе разбился о встречный грузовик

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Петергофе. Столкнулись два молодых водителя, пострадал предполагаемый виновник аварии.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 октября около 0:15 на улице Новые заводы, 58, по предварительной версии, мужчина 1997 года рождения на ВАЗ-21011 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко» с прицепом. Дорога в этом месте делает поворот, и выезд на встречную полосу запрещён разметкой.

Водитель ВАЗа (а это «Жигули» первой модели – «копейка») госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Грузовиком управлял мужчина 1994 года рождения, он невредим.

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Ну всё, прокатился с ветерком.. На всю жизнь хватит впечатлений.
Boris_93*1
А что делал грузовик с прицепом на Новых Заводах , там недавно подлатали дорогу , но уж точно не расширили - узкая и извилистая , езжу там пару раз в неделю , предприятий нет - одни частные дома , да-же легковым бывает трудно разъехаться не угодив в яму
Men13
Подросток — мальчик в период полового созревания, примерно от 12 до 16 лет. Юноша — молодой человек мужского пола (парень), старше 13-15 лет, но младше 18 лет (совершеннолетнего возраста, установленного в настоящий момент в подавляющем большинстве стран мира).
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