Юноша на «копейке» в Петергофе разбился о встречный грузовик
Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Петергофе. Столкнулись два молодых водителя, пострадал предполагаемый виновник аварии.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 октября около 0:15 на улице Новые заводы, 58, по предварительной версии, мужчина 1997 года рождения на ВАЗ-21011 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко» с прицепом. Дорога в этом месте делает поворот, и выезд на встречную полосу запрещён разметкой.
Водитель ВАЗа (а это «Жигули» первой модели – «копейка») госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Грузовиком управлял мужчина 1994 года рождения, он невредим.