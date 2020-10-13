Яркий финал погони в Ленобласти попал на видео: под окнами администрации «Патриот» стал дровосеком
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за нарушителем в Волхове (Ленинградская область). Её итогом стало ДТП, которое зафиксировал видеорегистратор очевидца.
Как сообщает 47news, 13 октября на перекрестке Кировского проспекта и улицы Маяковского полицейские попытались остановить пикап на базе УАЗа «Патриота», но водитель их проигнорировал. Они начали преследование. На следующем перекрестке УАЗ на большой скорости ударил «Ладу Гранту», вылетел на тротуар и остановился, врезавшись в дерево на пешеходной зоне у районной администрации. «Гранта» от удара задела «Рено Логан». Все участники аварии отделались ушибами и ссадинами. Видео ДТП выложил паблик «Волхов Live | Новости» «ВКонтакте».
Инспекторы ДПС задержали водителя и пассажира пикапа. По предварительным данным, оба были пьяны, один из них после ДТП потерял обувь.
У водителя при себе не оказалось удостоверения. В отношении него водителя составлены три административных протокола: о невыполнении требований полиции, о вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения.