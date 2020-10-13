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13.10.2020 21:35
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Яркий финал погони в Ленобласти попал на видео: под окнами администрации «Патриот» стал дровосеком

Инспекторы ГИБДД устроили погоню за нарушителем в Волхове (Ленинградская область). Её итогом стало ДТП, которое зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Как сообщает 47news, 13 октября на перекрестке Кировского проспекта и улицы Маяковского полицейские попытались остановить пикап на базе УАЗа «Патриота», но водитель их проигнорировал. Они начали преследование. На следующем перекрестке УАЗ на большой скорости ударил «Ладу Гранту», вылетел на тротуар и остановился, врезавшись в дерево на пешеходной зоне у районной администрации. «Гранта» от удара задела «Рено Логан». Все участники аварии отделались ушибами и ссадинами. Видео ДТП выложил паблик «Волхов Live | Новости» «ВКонтакте».

Инспекторы ДПС задержали водителя и пассажира пикапа. По предварительным данным, оба были пьяны, один из них после ДТП потерял обувь.

Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»

У водителя при себе не оказалось удостоверения. В отношении него водителя составлены три административных протокола: о невыполнении требований полиции, о вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии (8)

hal9000
А еслиб они его не трогали он бы спокойно доехал до дома...зачем эти погони устраивать?..дпс абсолютно топорно работают
Coulthard
Кстати, пассажир-то при чем, если не собственник авто? Но и тогда не факт, что могут быть к нему вопросы.
Coulthard
Напокупают регистраторов - мыльниц с 2010 годом, наложенным на запись, а ты рассматривай, глаза выворачивай.
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