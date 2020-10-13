Как при Петре I. Ради масок подмосковным юристам повелели сбрить бороды и усы

Как сообщает 13 октября РИА Новости , управление минюста по Московской области опубликовало «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами Московской области». Теперь юристы на рабочем месте помимо традиционных средств индивидуальной защиты должны использовать «халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками». Вся входящая корреспонденция «должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами».

Юристов возмутило указание подмосковного минюста: нотариусам и адвокатам советуют сбрить бороды и усы, чтобы респираторы для защиты от коронавируса плотнее прилегали к лицу. Нарушителям — штраф.

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева отметила, что особое внимание общественности — шутки и возмущения — вызвали правила ношения медицинских масок и респираторов. «Среди прочего региональное ведомство рекомендует «пользователям мужского пола быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора», — отметила Зайцева.

По её словам, хотя документ носит рекомендательный характер, в релизе областного минюста содержится предупреждение об административной ответственности за нарушения. Адвокату грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридической компании как юрлицу — до 500 тысяч рублей.

«Ряд моих коллег уже высказался по данному документу: кто-то считает подобные рекомендации дискриминационными и сексистскими и намерен обжаловать их в прокуратуре и Следственном комитете. Как правило, это обладатели усов, бакенбард и бород. Некоторые ворчат, что минюст превышает свои полномочия и вмешивается в частную жизнь гражданина. Другие полностью поддерживают рекомендации, осознавая важность соблюдения любых мер профилактики, если они не противоречат здравому смыслу. Мне приходит на ум инициатива Петра I, который 5 сентября 1698 года в рамках политики европеизации России издал указ брить бороды, узнав от ученых, что ношение бороды негигиенично. Интересно понаблюдать, поддержит ли федеральный Минюст указанную инициативу их региональных коллег и как в таком случае она будет исполняться при наличии у адвоката Кодекса профессиональной этики», — отметила Зайцева.