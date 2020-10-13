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13.10.2020 17:48
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Батюшка простил. Суд прекратил уголовное дело о грабеже в храме Усть-Ижоры

Колпинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о грабеже в усть-ижорском храме святого Александра Невского. Грешника простил настоятель, и подсудимого отпустили с миром.

По материалам дела, петербуржец по фамилии Поляков днём 11 августа зашёл в храм на Шлиссельбургском шоссе, 217, и протянул продавцу из церковной лавки пятитысячную купюру с мелочью. Попросил две свечи за 50 рублей и одну за 20. Не ожидавшая плохого женщина передала Полякову 4900 рублей сдачи, не убрав пятитысячную банкноту, чем мужчина и воспользовался. Он сгрёб все деньги и убежал. Продавец ринулась за ним, умоляя вернуть чужое, но мужчина проявил равнодушие и исчез, позднее потратив деньги.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, на заседании потерпевший и защитник попросили прекратить уголовное дело, так как Поляков извинился, загладил ущерб и пообещал впредь так не грешить. Батюшка его простил, прокурор же возражал против такого великодушия.

В итоге суд уголовное дело в отношении Полякова прекратил за примирением сторон.

Поляков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно.

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Комментарии (2)

Garret
В такой храм бы я пошел. где настоятель своим примером показывает добродетели. а не в гундосые пафосные богадельни
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