Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Как сообщает A Bola 13 октября, футболист будет изолирован.



Это означает, что Роналду пропустит матч Лиги наций со сборной Швеции, который пройдёт в среду, 14 октября, и ближайшие игры «Ювентуса» — с «Кротоне» в чемпионате Италии (17 октября) и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (20 октября).



Отметим, накануне в «Инстаграме» Роналду публиковал фото сборной Португалии за обедом. Таким образом, вся команда теперь под угрозой.