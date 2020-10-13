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13.10.2020 17:39
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Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Под угрозой вся сборная Португалии

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. Как сообщает A Bola 13 октября, футболист будет изолирован.

Это означает, что Роналду пропустит матч Лиги наций со сборной Швеции, который пройдёт в среду, 14 октября, и ближайшие игры «Ювентуса» — с «Кротоне» в чемпионате Италии (17 октября) и с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (20 октября).

Отметим, накануне в «Инстаграме» Роналду публиковал фото сборной Португалии за обедом. Таким образом, вся команда теперь под угрозой.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала» за 117 млн евро. В текущем сезоне он сыграл в двух матчах чемпионата Италии, в которых забил три гола.

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Комментарии (3)

sench99
А если бы он гриппом заболел, или сифилисом тоже была бы новость? Что с этим миром творится? Как вторая серия "Назад в будущее"..Хочется проснуться((
Simao Gato
обнимашки с мужчинами
до добра не доводят
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