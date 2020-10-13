Смольный смягчит требования для городских вывесок. Предприниматели добивались этого три года

По сравнению с действующей редакцией требования будут смягчены. Так, максимально допустимый размер информационных конструкций увеличен до 0,8 м (сейчас — 0,6 м). Он будет зависеть от места размещения вывески. Для конструкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования.

Правительство Петербурга согласовало новые требования к городским вывескам и рекламным конструкциям. Как сообщили 13 октября в комитете по градостроительству и архитектуре, необходимые изменения в правила благоустройства разработаны и ожидают утверждения губернатора.

Для аптек разрешены консольные вывески в виде креста, даже если есть настенная вывеска. Для автодилеров, ресторанов и АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации.

Допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах, разрешены вывески на козырьках. Ранее это было запрещено.

Введены типовые виды настенных конструкций: консольных, отдельно стоящих указателей, знаков адресации, отдельно стоящих и навесных информационных стендов. Систематизированы параметры крышных вывесок — это сделано за счет усреднения высоты этажа, которая раньше не регулировалась.

Изменения стали итогом трехлетней борьбы бизнеса за либерализацию требований к вывескам. Многие конструкции в Петербурге оказались вне закона после того, как в 2017 году были утверждены новые эстетические регламенты.

«Бизнес-сообщество неоднократно просило внести изменения в действующие регламенты, чтобы добиться большего эстетического разнообразия», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова. При этом он подчеркнул, что недопустимо закрывать вывесками уникальные фасады, и призвал предпринимателей помнить, что они тоже несут ответственность за облик города, в котором они работают и живут. «Очень важно, чтобы вывески не становились эстетическим диссонансом», — сказал он.