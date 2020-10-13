Коммунальщики после получения жалобы на неприятный запах в парадной жилого дома в Купчино обрекли лестничную клетку на вечное проветривание. Закрыть входную дверь в парадную теперь мешает установленная под козырьком опорная балка. Видеосвидетельство оригинального решения проблемы 13 октября опубликовало сообщество «Новости Купчино». В Жилкомсервисе № 2 Фрунзенского района «Фонтанке» сказали, что проблему «сейчас устранят».

«В парадной был очень сильный запах. Мы вызвали ЖКС, сказали, что нужно его устранить, у нас нет горячей воды также. И сегодня по заявочке приехали, установили вот такие вот столбики. Но дверь была открыта, потому что, видимо, воняло», — объясняют местные жители, сделавшие видео.