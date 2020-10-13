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13.10.2020 14:40
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Пусть проветривается вечно. В Купчино после жалоб на вонь в парадной коммунальщики запретили входной двери закрываться

Коммунальщики после получения жалобы на неприятный запах в парадной жилого дома в Купчино обрекли лестничную клетку на вечное проветривание. Закрыть входную дверь в парадную теперь мешает установленная под козырьком опорная балка. Видеосвидетельство оригинального решения проблемы 13 октября опубликовало сообщество «Новости Купчино». В Жилкомсервисе № 2 Фрунзенского района «Фонтанке» сказали, что проблему «сейчас устранят».

«В парадной был очень сильный запах. Мы вызвали ЖКС, сказали, что нужно его устранить, у нас нет горячей воды также. И сегодня по заявочке приехали, установили вот такие вот столбики. Но дверь была открыта, потому что, видимо, воняло», — объясняют местные жители, сделавшие видео.

Подпорные балки коммунальщики установили таким образом, что входная дверь теперь не закрывается. «Видимо, чтобы запах точно не оставался в парадной», — полагают жильцы дома.

В аварийно-диспетчерской службе Жилкомсервиса № 2 Фрунзенского района в разговоре с «Фонтанкой» предположили, что подпорные балки установили по плану. «Написано: «Сейчас устранят». Балки, наверное, оставят для укрепления козырька, но, видимо, переделают так, чтобы дверь закрывалась. А про проблему с запахом пока не могу сказать, что там такое», — отметили в ЖКС.

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