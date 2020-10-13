Директора Сайменского канала отправили в колонию, признав его мошенником. Он похитил 35 млн на ремонте навигационных знаков
Экс-глава ФГУ «Сайменский канал» Евгений Демидов признан судом виновным в особо крупном мошенничестве. В сговоре с подрядчиками он похитил 35 млн из федерального бюджета.
О приговоре 13 октября сообщает областной Следком. Демидова обвиняли в хищении на госконтрактах за период с 2014 по 2017 год. Он должен был обеспечивать обязательства по международному договору об аренде канала, в частности отремонтировать 22 навигационных знака в Сайменском фарватере. Работы почти на 84 млн рублей по факту были выполнены не целиком, хотя на бумаге утверждалось обратное. 35 млн из суммы Демидов похитил и поделил с сообщниками.
Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.