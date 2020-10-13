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13.10.2020 12:51
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Директора Сайменского канала отправили в колонию, признав его мошенником. Он похитил 35 млн на ремонте навигационных знаков

Экс-глава ФГУ «Сайменский канал» Евгений Демидов признан судом виновным в особо крупном мошенничестве. В сговоре с подрядчиками он похитил 35 млн из федерального бюджета.

О приговоре 13 октября сообщает областной Следком. Демидова обвиняли в хищении на госконтрактах за период с 2014 по 2017 год. Он должен был обеспечивать обязательства по международному договору об аренде канала, в частности отремонтировать 22 навигационных знака в Сайменском фарватере. Работы почти на 84 млн рублей по факту были выполнены не целиком, хотя на бумаге утверждалось обратное. 35 млн из суммы Демидов похитил и поделил с сообщниками.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

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Комментарии (7)

Пардон, ошибся 02.10 был приговор
Интересно, интересно, а чего только сейчас следком информацию опубликовал, а журналисты подхватили, приговор то был 02.09.20 если сайт Выборгского суда Л.О. не врет (а он не врет, за чем ему), так и приговор наверное в силу не вступил еще, опять же на сайте Выборгского суда Л.О. ничего нет, а журналисты уже и в колонию отправили...
13grubyrealist
Люди-человека страху не имут...Кажен божий день вороватых хомо сапиенсов выявляют,приговаривают,кого-то закрывают разными сроками.И хоть бы хны! Не поделить ли народонаселение на две половины:посадить половину лет на несколько.Вторая пусть охраняет их.Потом поменять половинки. Вопрос токмо в одном: какая половина где начнёт...;=)))
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