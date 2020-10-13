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13.10.2020 12:25
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В центре Лондона перекрыли Вестминстерский мост. Тревога прозвучала в больнице неподалеку

Часть центра Лондона перекрыта, полиция эвакуирует людей из района Ватерлоо. Об этом 13 октября сообщает Metro.

Очевидец рассказал изданию, что видел, как людей «выталкивали обратно на Вестминстерский мост». Местная полиция в Twitter сообщила: «Мы занимаемся предупреждением о тревоге в больнице Св. Томаса. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она станет известна». Отметим, госпиталь расположен прямо напротив британского парламента.

BBC уточняет, что Вестминстерский мост и улицы неподалеку перекрыты полицией.

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