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13.10.2020 10:48
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Пойманный в угнанном «Форде» петербуржец сбежал из больницы, несмотря на арест и конвой у палаты

Из больницы на Авангардной улице в Петербурге сбежал обвиняемый в угоне Михаил Логинов. Он был прикован к кровати наручниками.

О побеге Логинова сообщает 47News, сбежал он ночью 13 октября, каким-то образом избавившись от наручников и миновав выставленный у палаты конвой.

В больнице Логинов оказался 3 октября с переломами на лице. Туда его госпитализировали после угона «Форда» на улице Ленсовета днем ранее. Попытка оказалась неудачной, он попал в ДТП на автодороге Свердлова — Всеволожск после того, как за ним началась погоня.

Супруга обвиняемого полагала, что ее мужа могли избить. Ранее он уже был судим за аналогичное. 4 октября выездным заседанием Московского районного суда мужчина был арестован.

«В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры по установлению местонахождения сбежавшего и его задержанию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Комментарии (5)

lamer
Поймают.
sakorol
Гарри Гудини
Serg_I
Профессионал...
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