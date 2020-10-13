Пойманный в угнанном «Форде» петербуржец сбежал из больницы, несмотря на арест и конвой у палаты
Из больницы на Авангардной улице в Петербурге сбежал обвиняемый в угоне Михаил Логинов. Он был прикован к кровати наручниками.
О побеге Логинова сообщает 47News, сбежал он ночью 13 октября, каким-то образом избавившись от наручников и миновав выставленный у палаты конвой.
В больнице Логинов оказался 3 октября с переломами на лице. Туда его госпитализировали после угона «Форда» на улице Ленсовета днем ранее. Попытка оказалась неудачной, он попал в ДТП на автодороге Свердлова — Всеволожск после того, как за ним началась погоня.
Супруга обвиняемого полагала, что ее мужа могли избить. Ранее он уже был судим за аналогичное. 4 октября выездным заседанием Московского районного суда мужчина был арестован.
«В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры по установлению местонахождения сбежавшего и его задержанию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.