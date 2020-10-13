Пойманный в угнанном «Форде» петербуржец сбежал из больницы, несмотря на арест и конвой у палаты

Из больницы на Авангардной улице в Петербурге сбежал обвиняемый в угоне Михаил Логинов. Он был прикован к кровати наручниками.



О побеге Логинова сообщает 47News, сбежал он ночью 13 октября, каким-то образом избавившись от наручников и миновав выставленный у палаты конвой.



В больнице Логинов оказался 3 октября с переломами на лице. Туда его госпитализировали после угона «Форда» на улице Ленсовета днем ранее. Попытка оказалась неудачной, он попал в ДТП на автодороге Свердлова — Всеволожск после того, как за ним началась погоня.

