Чехия из-за коронавируса закрывает бары и запрещает собираться в компании более шести человек

Рост заболеваемости коронавирусом привел к введению новых ограничительных мер в Чехии. Об этом 12 октября сообщает Aktuálně.cz.



По информации издания, власти страны закрывают бары и рестораны до 3 ноября, а также запрещают употребление алкоголя в общественных местах. Помимо этого, гражданам временно нельзя собираться в компании более шести человек. Ограничения также коснутся школ, их переводят на дистанционный формат обучения.



Ранее чешское правительство заявило о введении чрезвычайного положения из-за усугубившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Оно будет действовать месяц. По словам министра национального здравоохранения, на ближайшие две недели будет остановлена практически вся культурная жизнь — закроют театры и кинотеатры. Ограничения распространяются и на спортивные мероприятия.

