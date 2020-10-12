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12.10.2020 23:49
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Чехия из-за коронавируса закрывает бары и запрещает собираться в компании более шести человек

Рост заболеваемости коронавирусом привел к введению новых ограничительных мер в Чехии. Об этом 12 октября сообщает Aktuálně.cz.

По информации издания, власти страны закрывают бары и рестораны до 3 ноября, а также запрещают употребление алкоголя в общественных местах. Помимо этого, гражданам временно нельзя собираться в компании более шести человек. Ограничения также коснутся школ, их переводят на дистанционный формат обучения.

Ранее чешское правительство заявило о введении чрезвычайного положения из-за усугубившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Оно будет действовать месяц. По словам министра национального здравоохранения, на ближайшие две недели будет остановлена практически вся культурная жизнь — закроют театры и кинотеатры. Ограничения распространяются и на спортивные мероприятия.

Согласно данным министерства здравоохранения Чехии, по состоянию на 12 октября в стране зарегистрировано более 119 тысяч заболевших и свыше тысячи погибших от COVID-19.

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