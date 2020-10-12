В Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по автобусу. Есть пострадавшие и погибшие

Стрельбу в общественном месте открыл неизвестный в Борском районе Нижегородской области. По предварительным данным, пострадали и погибли несколько человек.



Как со ссылкой на очевидцев вечером 12 октября сообщает NN.ru, стрельба произошла в поселке Большеорловское недалеко от дома № 7 по улице Микрорайон. В Следственном комитете изданию подтвердили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.



ТАСС пишет о трех погибших, уточняя, что стреляли по рейсовому автобусу. По данным РИА Новости, погибли четверо, еще трое получили различные ранения. По информации агентства, неизвестный стрелял по остановке общественного транспорта. Эту же версию событий приводит Telegram-канал «Подъем».

