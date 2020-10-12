Суд оштрафовал хирурга на 50 тысяч за то, что тот принял помощь в виде градусника, чайника и микроволновки для больницы
Окуловский райсуд Новгородской области оштрафовал хирурга центральной районной больницы Юрия Коровина на 50 тысяч за то, что тот принял помощь для больницы от «Альянса врачей». Те привезли в ЦРБ необходимые градусники, микроволновку, чайник и другие необходимые вещи, сообщает «МБХ медиа» 12 октября со ссылкой на председателя профсоюза Дмитрия Соколова.
Суд признал Коровина виновным в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — ст. 6.3 КоАП.
Коровин намерен обжаловать это решение суда, рассказал Соколов.
Он добавил, что на заседание суда не пустили представителей общественности и СМИ.