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12.10.2020 15:05
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Суд оштрафовал хирурга на 50 тысяч за то, что тот принял помощь в виде градусника, чайника и микроволновки для больницы

Окуловский райсуд Новгородской области оштрафовал хирурга центральной районной больницы Юрия Коровина на 50 тысяч за то, что тот принял помощь для больницы от «Альянса врачей». Те привезли в ЦРБ необходимые градусники, микроволновку, чайник и другие необходимые вещи, сообщает «МБХ медиа» 12 октября со ссылкой на председателя профсоюза Дмитрия Соколова.

Суд признал Коровина виновным в нарушении обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — ст. 6.3 КоАП.

Коровин намерен обжаловать это решение суда, рассказал Соколов.

Он добавил, что на заседание суда не пустили представителей общественности и СМИ.

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
ой, бдят, ой заботятся о благополучии населения. С такими радетелями и пенсию отдать не жалко, да что там, и помереть не страшно
260736921
от нечего делать мужику повесили свежеиспеченный мутный пункт 2

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -
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